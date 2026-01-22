Умеров встретился с Уиткоффом перед тем, как тот поедет к Путину

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о встречах в Давосе с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Умеров в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел ряд встреч.

В частности, вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел "встречи с коллегами из BlackRock" – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического возрождения Украины.

Также он встретился с премьер-министрами Норвегии и Катара.

"Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом", – написал Умеров.

Основными темами встреч были экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности.

"Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла. Продолжаем работу с партнерами, сочетая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра", – заявил Умеров.

Стоит отметить, что встреча с Уиткоффом состоялась накануне его визита в Россию, где он должен встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, президент Владимир Зеленский не считает, что переговоры между украинской и американской командой, которые в минувшие выходные проходили во Флориде, завершились тупиком.