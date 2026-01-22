Хоча Трамп і дав задню щодо тарифів, у ЄС налаштовані скептично

Європейські посадовці попередили, що після раптової зміни позиції Дональда Трампа щодо загрози введення мит для країн, які підтримують Гренландію, залишаються серйозні виклики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У середу ввечері президент США заявив, що після формування "основ майбутньої угоди" щодо арктичної території з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте каральні заходи не набудуть чинності 1 лютого, як він раніше повідомляв.

Однак, за словами віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля, ще зарано робити висновок, що загроза конфлікту між США та ЄС минула.

"Після суперечок останніх днів нам слід почекати і подивитися, яких суттєвих домовленостей досягнуть пан Рютте і пан Трамп", – сказав Клінгбайль німецькому телеканалу ZDF. "Незалежно від того, яке рішення буде прийнято щодо Гренландії, всі повинні розуміти, що ми не можемо сидіти склавши руки, розслаблятися і бути задоволеними", – додав він.

Посадовець ЄС, який безпосередньо брав участь у переговорах останніми днями, сказав: "Я скептично ставлюся до того, щоб називати це фантастичною новиною. Ми не можемо жити своїм життям або керувати своїми країнами, спираючись на дописи в соціальних мережах".

Лідери ЄС мають зустрітися в четвер увечері, щоб обговорити реакцію Європи на нещодавню ескалацію конфлікту навколо Гренландії з боку президента США. Цей саміт все ще відбудеться.

"З початку року сталося багато подій, і лідерам варто зібратися разом і обговорити [нестабільний] світ, в якому ми живемо", – сказав представник ЄС.

Незважаючи на відмову Трампа від торговельних погроз і угоду щодо Гренландії, промова президента США в Давосі "дасть привід для роздумів у більшості, якщо не у всіх столицях, незалежно від мит", сказав інший представник ЄС.

Метою саміту в четвер залишається обговорення трансатлантичних відносин, сказав третій представник ЄС. "Питання тарифів знято з порядку денного, але Гренландія все ще залишається на порядку денному, трансатлантичні відносини все ще є проблемою", – сказав він.

Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив резолюцію, у якій закликав лідерів ЄС "твердо, колективно та рішуче" відреагувати на торговельні погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

У четвер, 22 січня, лідери країн ЄС зберуться на екстрений саміт у Брюсселі, щоб обговорити варіанти відповіді на погрози Вашингтона.