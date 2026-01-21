В Європарламенті виступили за рішучу відповідь ЄС на тарифи Трампа

Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив резолюцію, у якій закликав лідерів ЄС "твердо, колективно та рішуче" відреагувати на торговельні погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Європарламенту.

У резолюції євродепутати засудили використання односторонніх торговельних погроз проти держав-членів ЄС як форму примусу.

Парламентарі також заявили, що Гренландія не повинна використовуватися як "інструмент для розколу" Європейського Союзу.

У резолюції міститься заклик до рішучої колективної відповіді на тарифні погрози США.

"Парламент висловлює жаль з приводу більш транзакційного підходу уряду США до зовнішньої політики, який характеризується зниженням відданості багатосторонності та європейській безпеці",– зазначають депутати.

Враховуючи ці чинники, надалі ЄС повинен уникати потрапляння у вразливе становище, яке може загрожувати примусом з боку іншої держави, додають законодавці.

Нагадаємо, 21 січня Європарламент офіційно підтвердив призупинення роботи над затвердженням торгової угоди ЄС і США у зв’язку з останніми тарифними погрозами Дональда Трампа.

У четвер, 22 січня, лідери країн ЄС зберуться на екстрений саміт у Брюсселі, щоб обговорити варіанти відповіді на погрози Вашингтона.

Нагадаємо, Франція та Німеччина закликали Європу готувати "торгову базуку" у відповідь на анонсовані мита від США.