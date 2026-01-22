Хотя Трамп и дал заднюю по поводу тарифов, в ЕС настроены скептически
Европейские чиновники предупредили, что после внезапного изменения позиции Дональда Трампа относительно угрозы введения пошлин для стран, поддерживающих Гренландию, остаются серьезные вызовы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.
В среду вечером президент США заявил, что после формирования "основ будущего соглашения" по арктической территории с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте карательные меры не вступят в силу 1 февраля, как он ранее сообщал.
Однако, по словам вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, еще рано делать вывод, что угроза конфликта между США и ЕС миновала.
"После споров последних дней нам следует подождать и посмотреть, каких существенных договоренностей достигнут господин Рютте и господин Трамп", – сказал Клингбайль немецкому телеканалу ZDF. "Независимо от того, какое решение будет принято в отношении Гренландии, все должны понимать, что мы не можем сидеть сложа руки, расслабляться и быть довольными", – добавил он.
Чиновник ЕС, который непосредственно участвовал в переговорах в последние дни, сказал: "Я скептически отношусь к тому, чтобы называть это фантастической новостью. Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, опираясь на сообщения в социальных сетях".
Лидеры ЕС должны встретиться в четверг вечером, чтобы обсудить реакцию Европы на недавнюю эскалацию конфликта вокруг Гренландии со стороны президента США. Этот саммит все же состоится.
"С начала года произошло много событий, и лидерам стоит собраться вместе и обсудить [нестабильный] мир, в котором мы живем", – сказал представитель ЕС.
Несмотря на отказ Трампа от торговых угроз и соглашение по Гренландии, речь президента США в Давосе "даст повод для размышлений в большинстве, если не во всех столицах, независимо от тарифов", сказал другой представитель ЕС.
Целью саммита в четверг остается обсуждение трансатлантических отношений, сказал третий представитель ЕС. "Вопрос тарифов снят с повестки дня, но Гренландия все еще остается на повестке дня, трансатлантические отношения все еще являются проблемой", – сказал он.
Европейский парламент в среду, 21 января, одобрил резолюцию, в которой призвал лидеров ЕС "твердо, коллективно и решительно" реагировать на торговые угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.
В четверг, 22 января, лидеры стран ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить варианты ответа на угрозы Вашингтона.