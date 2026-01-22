FT: міністр торгівлі США спровокував скандал на вечері у Давосі

Міністр торгівлі США Говард Лутнік спровокував скандал на вечері в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, а президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард навіть залишила зал під час його виступу.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами кількох присутніх, у вівторок ввечері після агресивних висловлювань Лутніка на заході спалахнула бурхлива реакція, і, незважаючи на заклики до спокою з боку голови BlackRock Ларрі Фінка, організатора заходу та тимчасового співголови ВЕФ, залунали гучні вигуки.

Співрозмовники зазначили, Лагард була серед тих, хто покинув захід під час виступу Лутніка.

За словами одного з присутніх, Лутнік заявив аудиторії, що світ повинен зосередитися на вугіллі як джерелі енергії, а не на відновлюваних джерелах, і висловив зневажливі коментарі щодо Європи.

Перед тим він написав статтю для FT, в якій зазначив: "Ми їдемо в Давос не для того, щоб підтримувати статус-кво. Ми їдемо, щоб відкрито протистояти йому".

Він також написав: "Ми тут, в Давосі, щоб чітко заявити: з президентом Трампом капіталізм отримав нового шерифа".

Один із присутніх керівників описав атмосферу як "напружену", а інший – як "гучну і гостру".

За словами двох присутніх керівників, одним із тих, хто вигукував зауваження, був колишній віцепрезидент США Ел Гор.

Міністерство торгівлі США заявило: "Лише одна людина вигукувала зауваження, і це був Ел Гор".

"Я сидів і слухав його виступ. Я ніяк його не перебивав. Не секрет, що я вважаю енергетичну політику цієї адміністрації божевільною. І в кінці його виступу я відреагував так, як відчував, і так само вчинили кілька інших людей", – сказав Гор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час своєї промови у Давосі згадав окупацію Данії Німеччиною під час Другої світової серед аргументів, чому хоче контролювати Гренландію.

Він також говорив, що не бачить ніякої проблеми у тому, щоб викупити Гренландію у Данії – як США отримали частину своїх територій у минулому.