FT: министр торговли США спровоцировал скандал на ужине в Давосе

Министр торговли США Говард Лутник спровоцировал скандал на ужине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, а президент Европейского центрального банка Кристин Лагард даже покинула зал во время его выступления.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам нескольких присутствующих, во вторник вечером после агрессивных высказываний Лутника на мероприятии разразилась бурная реакция, и, несмотря на призывы к спокойствию со стороны главы BlackRock Ларри Финка, организатора мероприятия и временного сопредседателя ВЭФ, раздались громкие возгласы.

Собеседники отметили, что Лагард была среди тех, кто покинул мероприятие во время выступления Лутника.

По словам одного из присутствующих, Лутник заявил аудитории, что мир должен сосредоточиться на угле как источнике энергии, а не на возобновляемых источниках, и высказал пренебрежительные комментарии в отношении Европы.

Перед этим он написал статью для FT, в которой отметил: "Мы едем в Давос не для того, чтобы поддерживать статус-кво. Мы едем, чтобы открыто противостоять ему".

Он также написал: "Мы здесь, в Давосе, чтобы четко заявить: с президентом Трампом капитализм получил нового шерифа".

Один из присутствующих руководителей описал атмосферу как "напряженную", а другой – как "шумную и резкую".

По словам двух присутствующих руководителей, одним из тех, кто выкрикивал замечания, был бывший вице-президент США Эл Гор.

Министерство торговли США заявило: "Только один человек выкрикивал замечания, и это был Эл Гор".

"Я сидел и слушал его выступление. Я никак его не перебивал. Не секрет, что я считаю энергетическую политику этой администрации безумной. И в конце его выступления я отреагировал так, как чувствовал, и так же поступили несколько других людей", – сказал Гор.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей речи в Давосе упомянул оккупацию Дании Германией во время Второй мировой среди аргументов, почему он хочет контролировать Гренландию.

Он также говорил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании – как США получили часть своих территорий в прошлом.