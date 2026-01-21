Укр Рус Eng

Трамп заявив, що "не бачить проблеми" з купівлею територій, як 200 років тому

Новини — Середа, 21 січня 2026, 16:45 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить ніякої проблеми у тому, щоб викупити Гренландію у Данії – як США отримали частину своїх територій у минулому – і що прагнуть таких переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. 

Трамп у промові згадав, що американські президенти минулого цікавилися придбанням Гренландії через її стратегічне значення і заявив, що хотів би якнайшвидше почати переговори про "купівлю" Гренландії.

"Лише США можуть захистити цей велетенський шматок землі, шматок криги… щоб це було добре для Європи й безпеки Європи і для нас. І тому я хочу негайних переговорів для обговорення придбання Гренландії США. Так, як ми придбали багато інших територій у нашому минулому – і як робили багато європейських держав, вони теж купували землі. Тут нема нічого поганого", – сказав президент США.

"Це не було б загрозою для НАТО. Це б дуже покращило безпеку всього альянсу, НАТО", – додав він, перейшовши після того на звинувачення, що НАТО "нічого не дав США в обмін" на переважаючі американські внески у колективну безпеку. 

Також Трамп згадав окупацію Данії Німеччиною під час Другої світової серед аргументів, чому хоче контролювати Гренландію.

Водночас він заявив, що не застосує військову силу для захоплення Гренландії.

