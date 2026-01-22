Прем'єр Греції скасував поїздку в Давос через негоду, але все ж поїде на саміт ЄС

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі через шторми в Греції, але відправиться до Брюсселя на зустріч лідерів Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міцотакіс мав відвідати Давос у середу, але відклав поїздку в очікуванні розвитку подій з огляду на шторм і врешті-решт скасував її.

Через шторм у Греції загинули двоє людей, була порушена робота шкіл і транспорту.

Вранці у четвер Міцотакіс головуватиме на засіданні, присвяченому поточній епідемії віспи овець і кіз, яка на сьогоднішній день призвела до забою понад 470 000 тварин. Ця високозаразна хвороба не вражає людей, але її спалах серйозно вплинув на важливий для Греції сектор тваринництва.

Після цього грецький прем'єр попрямує до Брюсселя.

У четвер, 22 січня, лідери країн ЄС зберуться на екстрений саміт у Брюсселі, щоб обговорити варіанти відповіді на погрози Вашингтона.