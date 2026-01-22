Премьер Греции отменил поездку в Давос из-за непогоды, но все же поедет на саммит ЕС

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис отменил запланированную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за штормов в Греции, но отправится в Брюссель на встречу лидеров Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Мицотакис должен был посетить Давос в среду, но отложил поездку в ожидании развития событий в связи со штормом и в конце концов отменил ее.

Из-за шторма в Греции погибли два человека, была нарушена работа школ и транспорта.

Утром в четверг Мицотакис будет председательствовать на заседании, посвященном текущей эпидемии оспы овец и коз, которая на сегодняшний день привела к забою более 470 тысяч животных. Эта высокозаразная болезнь не поражает людей, но ее вспышка серьезно повлияла на важный для Греции сектор животноводства.

После этого греческий премьер направится в Брюссель.

В четверг, 22 января, лидеры стран ЕС соберутся на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить варианты ответа на угрозы Вашингтона.