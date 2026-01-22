Через потужний шторм у Греції загинули двоє людей

Сильні зливи у Греції забрали життя двох людей і порушили роботу шкіл та транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Північні острови Егейського моря оголосили стан підвищеної готовності у зв'язку з негодою. Метеоролог Дімітріс Зіакопулос сказав, що головною проблемою у четвер буде сильний вітер на Кікладах, східному Криті, Додеканесі та східних островах Егейського моря.

"Ми очікуємо південно-східні вітри, які досягнуть 10 балів за шкалою Бофорта (12 балів)", – сказав він. "Такі вітри не тільки становлять загрозу для суден або можуть повалити дерева на суші, але й створюють штормові хвилі, тобто затоплюють сушу морською водою", – пояснив він.

Шторми в середу вдень забрали життя двох людей на материку. На сході Пелопоннесу 53-річний офіцер берегової охорони отримав смертельну травму голови в порту Параліо Астрос, впавши у воду під час спроби закріпити човни проти штормового вітру. А в південному передмісті Афін Гліфада жінка була змита бурхливою повінню і потонула.

Влада була змушена закрити частину головної вулиці Вуліагменіс в Гліфаді після її затоплення, а три будинки, побудовані біля русла річки в сусідньому передмісті Агіос Дімітріос, були евакуйовані.

Пожежна служба отримала десятки дзвінків з проханням про допомогу у зв'язку з повенями, переважно в південній і західній частинах Афін, а в столиці вітер повалив кілька дерев. Дві станції залізниці були закриті через затоплення, а в деяких районах міста сталися перебої з електропостачанням.

Школи були закриті в якості запобіжного заходу в столичному регіоні та інших частинах країни, а державним службовцям було рекомендовано працювати з дому. Більшість поромних перевезень було призупинено, а повалені дерева перешкоджали руху поїздів на північному заході Пелопоннесу.

Під час штормів також випало багато снігу в багатьох районах північної та центральної Греції. У четвер в гірських районах очікується ще більше снігу.

В Угорщині внаслідок негоди минулого тижня призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті. Аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.