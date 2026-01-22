Мерц попередив про небезпеку підйому наддержав

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі і попередив, що ми вступаємо у світ "наддержав", що є серйозною загрозою.

Його цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Фрідріх Мерц почав з того, що спокій і мир у Давосі різко контрастують зі світом, старий порядок якого "розпадається з приголомшливою швидкістю".

Мерц заявив, що загарбницька війна Росії проти України є найдраматичнішим прикладом, але зміни набагато глибші, зазначає він, додаючи, що Китай пробився до лав наддержав, а "глобальна лідируюча позиція" США зазнає виклику.

"Ми вступили в епоху політики наддержав. Міжнародний порядок останніх трьох десятиліть, заснований на міжнародному праві, завжди був недосконалим. Сьогодні його основи похитнулися", – сказав канцлер.

Він попередив, що світ, де має значення лише сила, є небезпечним місцем – спочатку для малих держав, потім для середніх держав і, зрештою, для великих держав.

Згадуючи підйом нацистської Німеччини, Мерц суворо попередив делегатів Давосу: "Я не кажу це легковажно. У XX столітті моя країна, Німеччина, пішла цим шляхом до гіркого кінця. Вона втягнула світ у чорну безодню".

Президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

Критика від американського президента прозвучала після того, як 20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем’єр-міністр Канади виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа. "Європейська правда" опублікувала повний текст виступу Марка Карні.

У той день у Давосі також виступив президент Франції. Емманюель Макрон у своїй промові висловив переконання, що США прагнуть послабити Європу на тлі загострення довкола Гренландії.