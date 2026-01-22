Мерц предупредил об опасности подъема сверхдержав

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе и предупредил, что мы вступаем в мир "сверхдержав", что представляет серьезную угрозу.

Его цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Фридрих Мерц начал с того, что спокойствие и мир в Давосе резко контрастируют с миром, старый порядок которого "разрушается с поразительной скоростью".

Мерц заявил, что захватническая война России против Украины является самым драматичным примером, но изменения гораздо глубже, отмечает он, добавляя, что Китай пробился в ряды сверхдержав, а "глобальная лидирующая позиция" США подвергается вызову.

"Мы вступили в эпоху политики сверхдержав. Международный порядок последних трех десятилетий, основанный на международном праве, всегда был несовершенным. Сегодня его основы пошатнулись", – сказал канцлер.

Он предупредил, что мир, где имеет значение только сила, является опасным местом – сначала для малых государств, затем для средних государств и, в конце концов, для великих государств.

Вспоминая подъем нацистской Германии, Мерц строго предупредил делегатов Давоса: "Я не говорю это легкомысленно. В ХХ веке моя страна, Германия, пошла по этому пути к горькому концу. Она втянула мир в черную бездну".

Президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.

Критика от американского президента прозвучала после того, как 20 января на Всемирном экономическом форуме премьер-министр Канады выступил с речью, в которой заявил о "разрыве мирового порядка", намекая на политику Трампа. "Европейская правда" опубликовала полный текст выступления Марка Карни.

В тот день в Давосе также выступил президент Франции. Эмманюэль Макрон в своей речи выразил убеждение, что США стремятся ослабить Европу на фоне обострения вокруг Гренландии.