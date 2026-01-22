Мерц про Гренландію: НАТО має докласти більше зусиль для захисту на півночі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що поділяє занепокоєння з приводу безпеки Гренландії, але наполягає на повазі до територіальної цілісності.

Про це він сказав у своїй промові в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі, його цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Мерц вказав, що вітає той факт, що США серйозно ставляться до потенційної загрози з боку РФ в Арктиці.

"І ми поділяємо переконання, що НАТО має докласти більше зусиль для забезпечення безпеки на півночі", – сказав він.

Водночас Мерц наголосив, що "Данія та народ Гренландії можуть розраховувати на нашу солідарність".

Мерц також зазначив, що Німеччина підтримує переговори між Данією, Гренландією та Сполученими Штатами і вітає вчорашню заяву президента США Дональда Трампа про те, що США "не застосовуватимуть силу" для придбання Гренландії.

"Це правильний шлях", – додав Мерц.

Трамп напередодні заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте він не планує вводити мита проти європейських країн.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, на виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.