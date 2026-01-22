Мерц о Гренландии: НАТО нужно приложить больше усилий для защиты севера

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что разделяет обеспокоенность по поводу безопасности Гренландии, но настаивает на уважении территориальной целостности.

Об этом он сказал в своей речи в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, его цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Мерц указал, что приветствует тот факт, что США серьезно относятся к потенциальной угрозе со стороны РФ в Арктике.

"И мы разделяем убеждение, что НАТО нужно приложить больше усилий для обеспечения безопасности на севере", – сказал он.

В то же время Мерц подчеркнул, что "Дания и народ Гренландии могут рассчитывать на нашу солидарность".

Мерц также отметил, что Германия поддерживает переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами и приветствует вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что США "не будут применять силу" для взятия под контроль Гренландии.

"Это правильный путь", – добавил Мерц.

Трамп накануне заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Напомним, в среду, 21 января, на выступлении в Давосе Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.