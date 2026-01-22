Естонія посилює порядок в'їзду для російських дипломатів

Уряд Естонії вирішив змінити порядок перетину державного кордону для громадян Росії, які працюють у дипломатичних і консульських установах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Відповідні поправки, які отримали схвалення кабміну на засіданні 22 січня, внесло Міністерство закордонних справ.

Як повідомив ініціатор змін – глава МЗС Маргус Тсахкна – заходи приводять відповідно до 19-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Згідно з проєктом розпорядження, для російських дипломатів, консульських працівників, адміністративного і технічного персоналу диппредставництв, а також членів їх сімей вводиться вимога отримання обов'язкового попереднього дозволу на перетин зовнішнього кордону Естонії.

Крім того, уточнюється коло осіб, які зобов'язані не пізніше ніж за 24 години повідомляти про намір поїздки або транзиту через державу-члена ЄС, в якій у них відсутня акредитація.

Заявку на отримання дозволу посольство Росії в Таллінні повинно буде подавати до Міністерства закордонних справ Естонії не менше ніж за п'ять робочих днів до в'їзду. Рішення про дозвіл або відмову буде прийматися не пізніше ніж за добу до запланованого перетину кордону.

Нові обмеження планується застосовувати з 25 січня 2026 року.

Євросоюз 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Ним запроваджувався новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС з 3-місячним перехідним періодом.

Чехія пропонувала включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року.