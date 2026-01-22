Эстония ужесточает порядок въезда для российских дипломатов

Правительство Эстонии решило изменить порядок пересечения государственной границы для граждан России, работающих в дипломатических и консульских учреждениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Соответствующие поправки, которые получили одобрение кабмина на заседании 22 января, внесло Министерство иностранных дел.

Как сообщил инициатор изменений – глава МИД Маргус Тсахкна – меры приводятся в соответствие с 19-м пакетом санкций Европейского Союза.

Согласно проекту распоряжения, для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала диппредставительств, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии.

Кроме того, уточняется круг лиц, которые обязаны не позднее чем за 24 часа сообщать о намерении поездки или транзита через государство-член ЕС, в котором у них отсутствует аккредитация.

Заявку на получение разрешения посольство России в Таллинне должно будет подавать в Министерство иностранных дел Эстонии не менее чем за пять рабочих дней до въезда. Решение о разрешении или отказе будет приниматься не позднее чем за сутки до запланированного пересечения границы.

Новые ограничения планируется применять с 25 января 2026 года.

Евросоюз 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

Им вводился новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с 3-месячным переходным периодом.

Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года.