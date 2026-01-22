Эстония ужесточает порядок въезда для российских дипломатов
Правительство Эстонии решило изменить порядок пересечения государственной границы для граждан России, работающих в дипломатических и консульских учреждениях.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.
Соответствующие поправки, которые получили одобрение кабмина на заседании 22 января, внесло Министерство иностранных дел.
Как сообщил инициатор изменений – глава МИД Маргус Тсахкна – меры приводятся в соответствие с 19-м пакетом санкций Европейского Союза.
Согласно проекту распоряжения, для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала диппредставительств, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии.
Кроме того, уточняется круг лиц, которые обязаны не позднее чем за 24 часа сообщать о намерении поездки или транзита через государство-член ЕС, в котором у них отсутствует аккредитация.
Заявку на получение разрешения посольство России в Таллинне должно будет подавать в Министерство иностранных дел Эстонии не менее чем за пять рабочих дней до въезда. Решение о разрешении или отказе будет приниматься не позднее чем за сутки до запланированного пересечения границы.
Новые ограничения планируется применять с 25 января 2026 года.
Евросоюз 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.
Им вводился новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с 3-месячным переходным периодом.
Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года.