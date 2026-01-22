В Австрії розпочинається найбільший за останні роки судовий процес про шпигунство

Колишній співробітник розвідки Егісто Отт постане перед судом у Відні в четвер за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії в рамках справи, яку називають найбільшим шпигунським процесом в Австрії за останні роки.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

63-річний Отт звинувачується в передачі інформації російським розвідникам і Яну Марсалеку – втікачеві-керівнику збанкрутілої німецької платіжної компанії Wirecard.

Марсалека, який також є громадянином Австрії, розшукує німецька поліція за підозрою в шахрайстві. Як вважають, він наразі перебуває в Москві, куди він втік через Австрію в 2020 році.

Шпигунський скандал відродив побоювання, що Австрія залишається розсадником російської шпигунської діяльності.

Прокурори у Відні заявляють, що Егісто Отт "зловживав своїми повноваженнями" як співробітник австрійської розвідки, збираючи великі обсяги особистих даних, таких як місцезнаходження, реєстраційні номери автомобілів або пересування.

Вони стверджують, що він робив це в період з 2015 по 2020 рік без дозволу, часто використовуючи національні та міжнародні поліцейські бази даних.

Прокурори також звинувачують його в підтримці "таємної розвідувальної служби Російської Федерації на шкоду Австрійській Республіці" шляхом збору секретних фактів і великої кількості особистих даних з поліцейських баз в період з 2017 по 2021 рік.

За даними слідства, Отт передав цю інформацію Яну Марсалеку та невідомим представникам російської розвідки, отримавши за це грошову винагороду.

Його також підозрюють у передачі Росії телефонних даних високопосадовці австрійського Міністерства внутрішніх справ.

Якщо Отта визнають винним, йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Коли його заарештували в 2024 році, тодішній канцлер Австрії Карл Негаммер назвав цю справу "загрозою для демократії та національної безпеки нашої країни".

Минулого року Отта на кілька місяців помістили під варту, після чого в уряді Австрії заявили, що планують посилити законодавство щодо шпигунства, спрямованого проти інших країн або міжнародних організацій.