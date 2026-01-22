В Австрии начинается крупнейший за последние годы судебный процесс о шпионаже

Бывший сотрудник разведки Эгисто Отт предстанет перед судом в Вене в четверг по обвинению в шпионаже в пользу России в рамках дела, которое называют крупнейшим шпионским процессом в Австрии за последние годы.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

63-летний Отт обвиняется в передаче информации российским разведчикам и Яну Марсалеку – беглому руководителю обанкротившейся немецкой платежной компании Wirecard.

Марсалека, который также является гражданином Австрии, разыскивает немецкая полиция по подозрению в мошенничестве. Как считают, он сейчас находится в Москве, куда он сбежал через Австрию в 2020 году.

Шпионский скандал возродил опасения, что Австрия остается рассадником российской шпионской деятельности.

Прокуроры в Вене заявляют, что Эгисто Отт "злоупотреблял своими полномочиями" как сотрудник австрийской разведки, собирая большие объемы личных данных, таких как местонахождение, регистрационные номера автомобилей или передвижения.

Они утверждают, что он делал это в период с 2015 по 2020 год без разрешения, часто используя национальные и международные полицейские базы данных.

Прокуроры также обвиняют его в поддержке "тайной разведывательной службы Российской Федерации в ущерб Австрийской Республике" путем сбора секретных фактов и большого количества личных данных из полицейских баз данных в период с 2017 по 2021 год.

По данным следствия, Отт передал эту информацию Яну Марсалеку и неизвестным представителям российской разведки, получив за это денежное вознаграждение.

Его также подозревают в передаче России телефонных данных высокопоставленных чиновников австрийского Министерства внутренних дел.

Если Отта признают виновным, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Когда его арестовали в 2024 году, тогдашний канцлер Австрии Карл Негаммер назвал это дело "угрозой для демократии и национальной безопасности нашей страны".

В прошлом году Отта на несколько месяцев поместили под стражу, после чего в правительстве Австрии заявили, что планируют ужесточить законодательство о шпионаже, направленном против других стран или международных организаций.