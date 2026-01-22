У Тихановской подтвердили, что частично переезжают с Вильнюса в Варшаву

В офисе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской подтвердили, что часть ее команды переезжает из Литвы в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил дипломатический советник Тихановской Денис Кучинский, его цитирует Delfi.

В то же время Кучинский заверил, что деятельность офиса в Литве продолжится, а недавнее решение о расширении его деятельности в Варшаве было продиктовано изменением ситуации с безопасностью.

"Могу подтвердить, что сейчас, хочу быть откровенным, происходят изменения. Сейчас мы корректируем нашу модель работы и расширяем свою деятельность, особенно в Польше. Сейчас происходит такая трансформация... Понятно, что мы делаем это потому, что безопасность является одним из главных факторов", – заявил Кучинский.

7 октября этого года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживает в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной является переоценка уровня угрозы.

Тогда же впервые СМИ сообщили о планах Тихановской переехать в Варшаву.

Однако тогда советник Тихановской Денис Кучинский не дал четкого ответа на вопрос о переезде офиса.

Недавно в СМИ появилась информация, что Тихановская сообщила литовским законодателям о том, что решила переехать в Польшу.