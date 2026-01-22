Польські військові повідомили про високу активність БПлА на кордоні з Білоруссю

Польські військові повідомили, що увечері 21 січня зафіксували "підвищену активність" безпілотних літальних апаратів невеликих розмірів, що діяли над польсько-білоруським кордоном.

Про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі в Х, пише "Європейська правда",

Як зазначили у командуванні, військові безперервно відстежували ці дрони за допомогою радіолокаційних систем.

Згідно з повідомленням, не було виявлено загрози безпеці повітряного простору Польщі.

"Водночас слід підкреслити, що подібні інциденти є частиною гібридних дій, що здійснюються білоруською стороною з метою дестабілізації безпекової ситуації та випробування системи оборони повітряного простору Республіки Польща", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування запевнило, що разом з підпорядкованими силами та засобами постійно моніторить ситуацію на східному кордоні країни і залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня 2026 року в Білостоці та навколишньому Сокольському повіті поблизу білоруського кордону були виявлені повітряні кулі з контрабандою.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як влада виявила кілька метеозондів.