Польские военные сообщили о высокой активности БПЛА на границе с Беларусью

Польские военные сообщили, что вечером 21 января зафиксировали "повышенную активность" беспилотных летательных аппаратов небольших размеров, действовавших над польско-белорусской границей.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х, пишет "Европейская правда".

Как отметили в командовании, военные непрерывно отслеживали их с помощью радиолокационных систем.

Согласно сообщению, угрозы безопасности воздушного пространства Польши не было выявлено.

"В то же время следует подчеркнуть, что подобные инциденты являются частью гибридных действий, осуществляемых белорусской стороной с целью дестабилизации ситуации в сфере безопасности и испытания системы обороны воздушного пространства Республики Польша", – говорится в сообщении.

Оперативное командование заверило, что вместе с подчиненными силами и средствами постоянно мониторит ситуацию на восточной границе страны и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Напомним, в ночь на 16 января 2026 года в Белостоке и окружающем Сокольском повете вблизи белорусской границы были обнаружены воздушные шары с контрабандой.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как власти обнаружили несколько метеозондов.