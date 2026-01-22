Европарламент отклонил предложение о вотуме недоверия Еврокомиссии

В четверг депутаты Европарламента отклонили предложение о выражении недоверия Европейской комиссии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Предложение, поданное группой "Патриоты за Европу", было отклонено 165 голосами "за", 390 "против" и 10 "воздержались".

Голосованию предшествовала пленарная дискуссия с комиссаром Марошем Шефчовичем в понедельник, 19 января.

Политическая группа "Патриоты за Европу" вынесла на рассмотрение вотум недоверия Еврокомиссии, оспаривая торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, которое было одобрено государствами-членами 9 января и подписано 17 января в Парагвае.

Согласно регламенту Европейского парламента, предложение о недоверии комиссии может быть подано председателю одной десятой частью членов парламента, то есть на данный момент 72 депутатами. Голосование должно проходить путем поименного голосования, и для принятия решения необходимо большинство в две трети голосов, представляющих большинство групп парламента.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила не ехать на дебаты, посвященные вотуму недоверия ее комиссии.

Эта попытка вынесения вотума недоверия стала четвертой для Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Предыдущие три, две из которых были инициированы ультраправыми, а одна – ультралевыми, потерпели неудачу.

