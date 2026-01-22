В Литве продолжает падать рейтинг Науседы

Рейтинг литовского президента Гитанаса Науседы продолжает падать, в то же время в рейтинге партий существенных изменений не зафиксировано.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Baltijos tyrimai, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По данным опроса, рейтинг Науседы за месяц упал на 5 процентных пунктов – он занял четвертое место в рейтинге одобрения.

Отмечается, что 45% респондентов оценили Науседу положительно, а 46% – отрицательно. Для сравнения, по результатам опроса, проведенного в ноябре прошлого года, 50% респондентов имели положительное мнение о Науседе.

Бывший президент Валдас Адамкус получил самую высокую оценку в декабре: 81% респондентов оценили его положительно, а 10% – отрицательно. Второе место заняла бывшая президентка Даля Грибаускайте: 58% респондентов высказали о ней положительное мнение в декабре, а 33% – отрицательное.

Значительных изменений в рейтингах партий не произошло

Опрос проводился с 11 по 29 декабря 2025 года. Было опрошено 1015 жителей Литвы в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов опроса составляет до 3,1%.

Отметим, что сам Науседа считает, что снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике.

В декабре опрос показал значительное недовольство литовцев работой правительства во главе с премьер-министром Ингой Ругинене.