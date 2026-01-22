У знайденому в Молдові російському дроні виявили вибухівку

Знайдений зранку 22 січня в молдовському населеному пункті Крокмаз російський дрон містить вибухівку.

Цю інформацію підтвердили в поліції Молдови, інформує "Європейська правда".

З огляду на безпосередню небезпеку, фахівці техніко-вибухового відділу поліції проведуть контрольований вибух на місці.

Наразі проводиться оцінка небезпеки. Вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин і знешкодження бойової частини літального апарату, а також евакуюються всі мешканці з радіуса дії.

У Молдові у селі Крокмаз Штефан-Водського району вранці 22 січня виявили російський безпілотник.

Коментуючи інцидент, Міністерство закордонних справ Молдови назвало це "грубим порушенням суверенітету Молдови" і засудило війну Росії проти України.

Нагадаємо, 17 січня у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.