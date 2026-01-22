В найденном в Молдове российском дроне обнаружили взрывчатку

Найденный утром 22 января в молдовском населенном пункте Крокмаз российский дрон содержит взрывчатку.

Эту информацию подтвердили в полиции Молдовы, информирует "Европейская правда".

Учитывая непосредственную опасность, специалисты технико-взрывного отдела полиции проведут контролируемый взрыв на месте.

В настоящее время проводится оценка опасности. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств и обезвреживания боевой части летательного аппарата, а также эвакуируются все жители из радиуса действия.

В Молдове в селе Крокмаз Штефан-Водского района утром 22 января обнаружили российский беспилотник.

Комментируя инцидент, Министерство иностранных дел Молдовы назвало это "грубым нарушением суверенитета Молдовы" и осудило войну России против Украины.

Напомним, 17 января в Теленештском районе Молдовы на берегу озера обнаружили беспилотник длиной около 2,5 метров.