Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе упрекнул за слишком медленные шаги для привлечения к ответственности правителя РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи на Всемирном экономическом форуме.

Зеленский отметил, что недавно мир увидел молниеносную операцию США в Венесуэле и захват ее президента Николаса Мадуро, которого теперь будут судить в США, тогда как правитель России до сих пор остается безнаказанным за все беды, которые нанес Украине и продолжает наносить.

"Мадуро задержан, по этому поводу есть разные мнения – но факт есть факт. Мадуро будут судить в Нью-Йорке. Извините, но Путин до сих пор не в суде. Идет четвертый год крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. А человек, начавший ее, не просто на свободе – он еще и борется за свои замороженные активы в Европе", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что в дискуссиях избегают упоминаний о Международном уголовном суде – из-за отношения к нему США, особенно при администрации Трампа.

"Но в то же время нет реального прогресса по созданию Спецтрибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины... У нас есть соглашение, это правда. Было много встреч – но Европа до сих пор даже не договорилась о месте для трибунала с персоналом и фактической работой. В чем проблема – нет времени, или нет политической воли? В Европе слишком часто что-то более актуально, чем справедливость", – отметил Зеленский.

Зеленский упрекнул Европу, почему та не поступает с танкерами РФ, как президент США Дональд Трамп с венесуэльскими.

Напомним, Зеленский начал выступление вскоре после завершения встречи с президентом США Дональдом Трампом, которую обе стороны назвали "хорошей".