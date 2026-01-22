Президент покритиковал провал с первоначальным планом Европы по росактивам

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе выразил сожаление по поводу того, что боязнь перед местью России не позволила воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии с "репарационным займом" Украине с использованием росактивов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский упрекнул, что боязнь перед судебными исками России не дала реализовать план Еврокомиссии по "репарационному займу" Украине с использованием замороженных в Европе российских активов.

"Получается так, что Путин пытается решать, что будет с замороженными российскими активами – а не те, у кого есть инструменты, чтобы наказать его за эту войну. Мы благодарны за то, что ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов... Но когда дошло до использования этих средств, чтобы помочь нам защищаться от российской агрессии – решение оказалось заблокированным. Путин, к сожалению, сумел остановить Европу", – заявил президент Украины.

Также он выразил сожаление по поводу слишком медленного прогресса с привлечением к ответственности России и Путина за развязанную войну.

Кроме того, Зеленский упрекнул Европу, почему та не поступает с танкерами РФ, как президент США Дональд Трамп с венесуэльскими.