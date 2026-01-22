Президент анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны пройти в пятницу и субботу.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выступал сразу после двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что перед этой встречей украинская переговорная команда общалась с американской, а далее состоятся контакты американской делегации в Москве.

"Американская команда сегодня отправится в Москву. Они ждали нашей встречи с президентом Трампом. Теперь они поедут, а моя команда встретится с американской командой, и я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах, она состоится завтра и послезавтра", – сказал Зеленский.

Он добавил, что считает "хорошим" начать проводить такие встречи на тактическом уровне.

"Россия должна быть готова к компромиссам. Все должны быть готовы, не только Украина. Это для нас важно. Посмотрим, какими будут результаты", – добавил глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе в четверг.

Также Трамп сказал, что на встрече с Зеленским не говорили о потенциальном членстве Украины в создаваемом им Совете мира – куда пока не вступил ни один из традиционных западноевропейских союзников США.