Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе подчеркнул угрозу для Европы от российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский напомнил, что с недавних пор на территории Беларуси размещена российская ракета "Орешник", которой Россия уже дважды била по Украине, и напомнил, что этого могло не быть, если бы демократический мир вмешался в пользу белорусов, когда те протестовали против фальсификации выборов в 2020 году.

"Когда отказать в помощи людям, борющимся за свободу – последствия будут, и они всегда плохие. Примером является Беларусь в 2020 году. Никто не помог белорусам – а теперь там размещены российские ракеты "Орешник", способные достичь большинства европейских столиц. Этого бы не было, если бы белорусский народ в 2020 году победил", – отметил Зеленский.

Перед тем в выступлении он так же упрекнул за то, что Европа в период праздников "проспала" протесты в Иране.

"И мы уже неоднократно повторяли европейским партнерам: делайте что-то с этим сейчас... Ракеты – это не просто декорация. Но Европа до сих пор действует примерно так же, как в вопросе Гренландии. Может, однажды кто-то что-то сделает", – сказал Зеленский.

Также в выступлении президент высказал мнение, что Европе нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Напомним, Зеленский начал выступление вскоре после завершения встречи с президентом США Дональдом Трампом, которую обе стороны назвали "хорошей".