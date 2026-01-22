Туск порадив США "зрозуміти різницю між домінуванням та лідерством"

Польща завжди приймала лідерство Сполучених Штатів у трансатлантичних стосунках, але Вашингтону варто розуміти різницю між лідерством та домінуванням.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск увечері 22 січня перед початком позачергового засідання Європейської ради.

Під час побудови стосунків з європейськими партнерами Сполученим Штатам варто розуміти різницю між лідерством та домінуванням.

"Для мене абсолютно очевидно, як для прем’єр-міністра Польщі – я завжди буду дуже відданий трансатлантичним відносинам... І ми завжди приймали лідерство Сполучених Штатів. Це абсолютно природно", – заявив Туск.

Він наголосив, що для Польщі Сполучені Штати будуть завжди відігравати "найбільш важливу роль", зокрема, коли йдеться про питання безпеки.

"І саме тому так важливо для всіх нас, а також для наших партнерів у Вашингтоні, зрозуміти різницю між домінуванням та лідерством", – наголосив прем’єр-міністр Польщі.

На його переконання, "лідерство – це нормально", у той час як домінування може назавжди пошкодити трансатлантичні стосунки.

Прем’єр-міністр Польщі констатував, що нині – "один із найбільш критичних моментів у наших відносинах із нашими партнерами, із нашими друзями".

Виходячи з цього, Туск наголосив, що "одна з найважливіших речей – це збереження єдності Європи".

Як повідомлялв "Європейська правда", під час позачергового засідання Європейської ради у четвер, 22 січня будуть обговорені питання трансатлантичних відносин, домовленості з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо врегулювання ситуації навколо Гренландії, його запрошення ЄС до Ради миру, а також – план мирного врегулювання для України.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у Давосі анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, які мають відбутися 23-24 січня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі в четвер.