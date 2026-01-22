Туск посоветовал США "понять разницу между доминированием и лидерством"

Польша всегда принимала лидерство Соединенных Штатов в трансатлантических отношениях, но Вашингтону следует понимать разницу между лидерством и доминированием.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск вечером 22 января перед началом внеочередного заседания Европейского совета.



Во время построения отношений с европейскими партнерами Соединенным Штатам следует понимать разницу между лидерством и доминированием.



"Для меня абсолютно очевидно, как для премьер-министра Польши – я всегда буду очень предан трансатлантическим отношениям... И мы всегда принимали лидерство Соединенных Штатов. Это абсолютно естественно", – заявил Туск.



Он подчеркнул, что для Польши Соединенные Штаты будут всегда играть "самую важную роль", в частности, когда речь идет о вопросах безопасности.



"И именно поэтому так важно для всех нас, а также для наших партнеров в Вашингтоне, понять разницу между доминированием и лидерством", – подчеркнул премьер-министр Польши.



По его убеждению, "лидерство – это нормально", в то время как доминирование может навсегда повредить трансатлантические отношения.



Премьер-министр Польши констатировал, что сейчас – "один из самых критических моментов в наших отношениях с нашими партнерами, с нашими друзьями".



Исходя из этого, Туск подчеркнул, что "одна из самых важных вещей – это сохранение единства Европы".



Как сообщала "Европейская правда", во время внеочередного заседания Европейского совета в четверг, 22 января будут обсуждаться вопросы трансатлантических отношений, договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по урегулированию ситуации вокруг Гренландии, его приглашение ЕС в Совет мира, а также – план мирного урегулирования для Украины.



В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в Давосе анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны состояться 23-24 января.



Напомним, президент США Дональд Трамп назвал "очень хорошей" встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе в четверг.