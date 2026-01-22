Британія брала участь в затриманні російського танкера

Міністр оборони Британії Джон Гіллі підтвердив, що країна брала участь в операції французьких Військово-морських сил із перехоплення російського танкера у Середземному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Гіллі повідомив, що Британія надавала підтримку у вигляді відстеження та моніторингу французької операції із затримання підсанкційного російського танкера.

Він зазначив, що до цього був залучений швидкісний патрульний катер HMS Dagger, який стежив за судном під час його проходження через Гібралтарську протоку.

"Разом з нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден "тіньового флоту", щоб перекрити фінансування, яке сприяє незаконному вторгненню Путіна в Україну", – сказав міністр оборони.

Російський танкер перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС.

Вдень 22 січня президент Франції оголосив, що французький флот перехопив танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі. Країна розпочала судове розслідування щодо судна.

Президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього ж дня закликав Європу зупиняти російські нафтові танкери.