Великобритания участвовала в задержании российского танкера

Министр обороны Великобритании Джон Гилли подтвердил, что страна участвовала в операции французских Военно-морских сил по перехвату российского танкера в Средиземном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Гилли сообщил, что Великобритания оказывала поддержку в виде отслеживания и мониторинга французской операции по задержанию подсанкционного российского танкера.

Он отметил, что к этому был привлечен скоростной патрульный катер HMS Dagger, который следил за судном во время его прохождения через Гибралтарский пролив.

"Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов "теневого флота", чтобы перекрыть финансирование, которое способствует незаконному вторжению Путина в Украину", – сказал министр обороны.

Российский танкер находится под санкциями Великобритании и ЕС.

Днем 22 января президент Франции объявил, что французский флот перехватил танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море. Страна начала судебное расследование в отношении судна.

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этот же день призвал Европу останавливать российские нефтяные танкеры.