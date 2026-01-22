Укр Рус Eng

У Франції повідомили нові деталі про затриманий танкер "тіньового флоту" РФ

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 21:06 — Марія Ємець

Затриманий Францією танкер "тіньового флоту" Росії є нафтовим танкером Grinch і прямував із Мурманська під фальшивим прапором.

Про це повідомили у Середземноморській морській префектурі Франції, пише "Європейська правда".

У повідомленні йдеться, що затриманий 22 січня танкер – нафтовий танкер Grinch, що прямував з російського Мурманська. 

Затримання здійснили у морі Альборан – західній частині Середземного моря, що прилягає до протоки Гібралтар на сході – на підставі ст. 110 Конвенції ООН з морського права. Операція мала на меті перевірку належності судна, оскільки його запідозрили у використанні фальшивого прапора. 

Перевірка документів на борту підтвердила підозри французьких органів, про що повідомили прокурору у Марселі.

"Відповідно до міжнародного права та за вимогою прокурора Республіки, судно 22 січня зняте з маршруту та супроводжується силами національного флоту до стоянкової зони з метою продовження перевірок", – йдеться у комюніке.  

Французькому BFMTV джерела повідомили, що судно йшло під прапором Коморських островів. Під ним воно фігурує і на сайтах з відстеження морського трафіку. Танкер часто возив нафту до портів Китаю та Індії.  

BFMTV зазначає, що Grinch згадується під такою назвою у британському переліку танкерів "тіньового флоту" ФР, а у європейському та американському – як Carl.

Раніше стало відомо, що у затриманні танкера брала участь також Британія.

