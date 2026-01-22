У Франції повідомили нові деталі про затриманий танкер "тіньового флоту" РФ

Затриманий Францією танкер "тіньового флоту" Росії є нафтовим танкером Grinch і прямував із Мурманська під фальшивим прапором.

Про це повідомили у Середземноморській морській префектурі Франції, пише "Європейська правда".

У повідомленні йдеться, що затриманий 22 січня танкер – нафтовий танкер Grinch, що прямував з російського Мурманська.

Затримання здійснили у морі Альборан – західній частині Середземного моря, що прилягає до протоки Гібралтар на сході – на підставі ст. 110 Конвенції ООН з морського права. Операція мала на меті перевірку належності судна, оскільки його запідозрили у використанні фальшивого прапора.

Перевірка документів на борту підтвердила підозри французьких органів, про що повідомили прокурору у Марселі.

"Відповідно до міжнародного права та за вимогою прокурора Республіки, судно 22 січня зняте з маршруту та супроводжується силами національного флоту до стоянкової зони з метою продовження перевірок", – йдеться у комюніке.

📍Méditerranée | Intervention en haute mer de la @MarineNationale pour un contrôle de pavillon sur un pétrolier.



⚓ Déroutement sous escorte de la Marine nationale, sur demande du procureur de la République, afin de poursuivre les vérifications.



🛡️ Opération menée en… https://t.co/HI60rjDd6i pic.twitter.com/pwTd4cSZjE – Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 22, 2026

Французькому BFMTV джерела повідомили, що судно йшло під прапором Коморських островів. Під ним воно фігурує і на сайтах з відстеження морського трафіку. Танкер часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

BFMTV зазначає, що Grinch згадується під такою назвою у британському переліку танкерів "тіньового флоту" ФР, а у європейському та американському – як Carl.

Раніше стало відомо, що у затриманні танкера брала участь також Британія.