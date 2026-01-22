Укр Рус Eng

Во Франции сообщили новые детали о задержанном танкере "теневого флота" РФ

Новости — Четверг, 22 января 2026, 21:06 — Мария Емец

Задержанный Францией танкер "теневого флота" России является нефтяным танкером Grinch и направлялся из Мурманска под фальшивым флагом.

Об этом сообщили в Средиземноморской морской префектуре Франции, пишет "Европейская правда".

В сообщении говорится, что задержанный 22 января танкер – нефтяной танкер Grinch, следовавший из российского Мурманска.

Задержание осуществили в море Альборан – западной части Средиземного моря, прилегающей к проливу Гибралтар на востоке – на основании ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву. Операция имела целью проверку принадлежности судна, поскольку его заподозрили в использовании фальшивого флага.

Проверка документов на борту подтвердила подозрения французских органов, о чем сообщили прокурору в Марселе.

"В соответствии с международным правом и по требованию прокурора Республики, судно 22 января снято с маршрута и сопровождается силами национального флота в стояночную зону с целью продолжения проверок", – говорится в коммюнике.

Французскому BFMTV источники сообщили, что судно шло под флагом Коморских островов. Под ним оно фигурирует и на сайтах мониторинга судоходства. Танкер часто возил нефть в порты Китая и Индии.

BFMTV отмечает, что Grinch упоминается под таким названием в британском перечне танкеров "теневого флота" ФР, а в европейском и американском – как Carl.

Ранее стало известно, что в задержании танкера участвовала также Великобритания.

