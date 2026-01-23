Єврокомісія готує значний інвестиційний та оборонний пакет для Гренландії

Найближчим часом Європейська комісія представить суттєвий пакет інвестицій для Гренландії, а також збільшить оборонні витрати, враховуючи умови Арктики.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн по завершенню позачергового саміту ЄС в ніч з 22 на 23 січня.

Президентка Єврокомісії анонсувала збільшення інвестицій та посилення оборони Гренландії.

"Наразі ми працюємо над зміцненням відносин ЄС із Гренландією, і в межах цієї роботи Комісія незабаром представить суттєвий пакет інвестицій. Окрім інвестицій, ми також маємо намір поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами та всіма партнерами щодо важливого питання безпеки в Арктиці", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що "слід спрямувати різке зростання наших оборонних витрат на обладнання, придатне для використання в арктичних умовах, наприклад, на європейський криголам".

"Також нам слід зміцнити наші домовленості у сфері безпеки та оборони з партнерами в регіоні, такими як Велика Британія, Канада, Норвегія, Ісландія та інші", – додала президентка Єврокомісії.

Щодо Гренландії фон дер Ляєн констатувала, що "ми перебуваємо у явно кращому становищі, ніж 24 години тому, і сьогодні ввечері ми врахували уроки нашої колективної стратегії".

Очільниця Єврокомісії назвала чотири висновки щодо колективної стратегії ЄС у вирішенні питання зі США щодо Гренландії та Арктичного регіону:

Була висловлена однозначна солідарність із Гренландією та Данією. ЄС твердо підтримав шість держав-членів, які опинилися під загрозою запровадження мит. ЄС активно взаємодіяв зі Сполученими Штатами на різних рівнях – рішуче, але уникаючи ескалації. ЄС добре підготувався із торговельними контрзаходами та нетарифними інструментами на випадок, якби мита були застосовані.

Як повідомляла "Європейська правда", За результатами позачергового неформального засідання Європейської ради, яке завершилося в ніч з 22 на 23 січня, лідери держав ЄС ухвалили усні висновки щодо стосунків Євросоюзу та США, опубліковані за підписом генерального секретаря ЄС Антоніу Кошти.

на полях саміту лідерів ЄС 22 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче, щоб Європу поважали, інакше ЄС вдаватиметься до рішучих дій.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила "червоні лінії" такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.