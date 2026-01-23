Еврокомиссия готовит значительный инвестиционный и оборонный пакет для Гренландии

В ближайшее время Европейская комиссия представит существенный пакет инвестиций для Гренландии, а также увеличит оборонные расходы, учитывая условия Арктики.



Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении внеочередного саммита ЕС в ночь с 22 на 23 января.



Президент Еврокомиссии анонсировала увеличение инвестиций и усиление обороны Гренландии.



"Сейчас мы работаем над укреплением отношений ЕС с Гренландией, и в рамках этой работы комиссия вскоре представит существенный пакет инвестиций. Кроме инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми партнерами по важному вопросу безопасности в Арктике", – заявила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что "следует направить резкий рост наших оборонных расходов на оборудование, пригодное для использования в арктических условиях, например, на европейский ледокол".



"Также нам следует укрепить наши договоренности в сфере безопасности и обороны с партнерами в регионе, такими как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другие", – добавила президент Еврокомиссии.



Относительно Гренландии фон дер Ляйен констатировала, что "мы находимся в явно лучшем положении, чем 24 часа назад, и сегодня вечером мы учли уроки нашей коллективной стратегии".



Глава Еврокомиссии назвала четыре вывода относительно коллективной стратегии ЕС в решении вопроса с США по Гренландии и Арктическому региону:

Была выражена однозначная солидарность с Гренландией и Данией. ЕС твердо поддержал шесть государств-членов, которые оказались под угрозой введения пошлин. ЕС активно взаимодействовал с Соединенными Штатами на разных уровнях – решительно, но избегая эскалации. ЕС хорошо подготовился с торговыми контрмерами и нетарифными инструментами на случай, если бы пошлины были применены.

Как сообщала "Европейская правда", по результатам внеочередного неформального заседания Европейского совета, завершившегося в ночь с 22 на 23 января, лидеры государств ЕС приняли устные выводы относительно отношений Евросоюза и США.

На полях саммита лидеров ЕС 22 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет, чтобы Европу уважали, иначе ЕС будет прибегать к решительным действиям.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которой он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен очертила "красные линии" такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.