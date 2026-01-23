Трамп: Зеленський сказав, що хоче укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега під час зустрічі у Давосі заявив йому про бажання укласти мирну угоду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на борту літака по дорозі до Вашингтона.

Трамп відповідав на питання про свою зустріч із Зеленським у Давосі.

"Він сказав мені, що хоче укласти угоду. Параметри людям відомі. Ми обговорюємо те, що обговорювалося шість-сім місяців. І він прибув і заявив, що хоче укласти угоду. Я сумнівався, що він цього хоче, але він сказав, що хоче", – сказав Трамп.

"Дуже тяжко. Народу України дуже тяжко. Вони живуть без тепла, коли температура 20 градусів нижче нуля. Це холодніший клімат, ніж у більшій частині Канади", – додав він.

Трамп також заявив, що правитель РФ Владімір Путін також хотів би укласти угоду.

На запитання стосовно позиції Росії Трамп висловив упевненість, що Москва "піде на поступки". "Всі йдуть на поступки, щоб покласти цьому край", – додав президент США.

Він також наголосив, що Європа буде частиною мирного врегулювання, бо це їй потрібніше, ніж США, повторивши тезу, що Сполучені Штати відокремлені від Європи океаном і тисячами миль.

Зустріч Зеленського й Трампа відбулась 22 січня і тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського назвали її "хорошою".

Президент США Дональд Трамп також назвав "дуже хорошою" цю зустріч.