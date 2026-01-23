Трамп: Зеленский сказал, что хочет заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега во время встречи в Давосе заявил ему о желании заключить мирное соглашение.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на борту самолета по пути в Вашингтон.

Трамп отвечал на вопрос о своей встрече с Зеленским в Давосе.

"Он сказал мне, что хочет заключить соглашение. Параметры людям известны. Мы обсуждаем то, что обсуждалось шесть-семь месяцев. И он прибыл и заявил, что хочет заключить соглашение. Я сомневался, что он этого хочет, но он сказал, что хочет", – сказал Трамп.

"Очень тяжело. Народу Украины очень тяжело. Они живут без тепла, когда температура 20 градусов ниже нуля. Это более холодный климат, чем в большей части Канады", – добавил он.

Трамп также заявил, что правитель РФ Владимир Путин также хотел бы заключить соглашение.

На вопрос о позиции России Трамп выразил уверенность, что Москва "пойдет на уступки". "Все идут на уступки, чтобы положить этому конец", – добавил президент США.

Он также подчеркнул, что Европа будет частью мирного урегулирования, потому что это ей нужнее, чем США, повторив тезис, что Соединенные Штаты отделены от Европы океаном и тысячами миль.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 22 января и длилась ориентировочно 50 минут. В команде Зеленского назвали ее "хорошей".

Президент США Дональд Трамп также назвал "очень хорошей" эту встречу.