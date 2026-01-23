У Кремлі розповіли подробиці зустрічі Путіна з посланцями Трампа

У Кремлі в ніч на п'ятницю відбулися переговори глави Росії Владіміра Путіна з делегацією представників президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс".

Зустріч, як повідомив помічник російського лідера Юрій Ушаков, була "змістовною, конструктивною і відвертою". Спецпредставник глави РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із іноземними країнами Кирил Дмитрієв охарактеризував переговори як "важливі".

Центральною темою переговорів стала війна РФ проти України. За словами Ушакова, сторони підтвердили: без вирішення територіального питання за "формулою Анкориджа" розраховувати на довгострокове врегулювання не доводиться.

Росія, як підкреслив помічник Путіна, як і раніше націлена на політико-дипломатичне вирішення конфлікту, але до досягнення домовленостей продовжить домагатися цілей "на полі бою".

Обговорювалася ініціатива США про створення Ради миру. Росія висловила готовність направити в її бюджет $1 млрд із заморожених російських активів. Решта цих заморожених коштів, як зазначив Ушаков, можуть бути використані "для відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій вже після укладення мирного договору між Росією і Україною".

Представники США – спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум – передали Путіну інформацію про останні контакти з українською стороною. Зокрема, обговорювалися підсумки зустрічі президента США з українським колегою Володимиром Зеленським у Давосі, а також консультації в Мар-а-Лаго у Флориді та в європейських столицях.

За словами Ушакова, зустріч у Кремлі була сфокусована на обміні інформацією та узгодженні можливих подальших кроків.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, президент України анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, що мають пройти в п’ятницю та в суботу.

Перед цим Зеленський мав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Вона тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського назвали зустріч "хорошою".