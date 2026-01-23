В Кремле рассказали подробности встречи Путина с посланцами Трампа

В Кремле в ночь на пятницу состоялись переговоры главы России Владимира Путина с делегацией представителей президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Встреча, как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, была "содержательной, конструктивной и откровенной". Спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как "важные".

Центральной темой переговоров стала война РФ против Украины. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по "формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится.

Россия, как подчеркнул помощник Путина, по-прежнему нацелена на политико-дипломатическое решение конфликта, но до достижения договоренностей будет продолжать добиваться целей "на поле боя".

Состоялось обсуждение инициативы США о создании Совета мира. Россия выразила готовность направить в его бюджет $1 млрд из замороженных российских активов. Остальные замороженные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы "для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

Представители США – спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум – передали Путину информацию о последних контактах с украинской стороной. В частности, обсуждались итоги встречи президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Давосе, а также консультации в Мар-а-Лаго во Флориде и европейских столицах.

По словам Ушакова, встреча в Кремле была сфокусирована на обмене информацией и согласовании возможных дальнейших шагов.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины анонсировал трехсторонние переговоры Украина-США-Россия в Объединенных Арабских Эмиратах, которые должны пройти в пятницу и в субботу.

Перед этим Зеленский провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Она длилась ориентировочно 50 минут. В команде Зеленского назвали встречу "хорошей".