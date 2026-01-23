Президентка Молдови каже, що не отримувала запрошення до Ради миру Трампа

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не отримувала запрошення доєднатися до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Санду наводить NewTV.

У контексті цієї ініціативи Трампа президентка Молдови зазначила, що цінує будь-які щирі спроби сприяти миру, але водночас підкреслила важливість дотримання міжнародного права і територіальної цілісності.

"Ні, я не отримала запрошення. Що я думаю про цю Раду миру: звичайно, я ціную будь-які щирі зусилля, спрямовані на встановлення миру, але, звісно, ми маємо враховувати міжнародне право, повагу до територіальної цілісності. Це те, на що я дуже сподіваюся, що буде враховано", – сказала вона.

Документи про створення Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа підписали у четвер у Давосі.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн з-за меж ЄС – Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилася агенція Reuters, Трамп очолюватиме Раду довічно, навіть якщо він більше не буде президентом США.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.