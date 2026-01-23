Президент Молдовы заявляет, что не получала приглашения в Совет мира Трампа

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что не получала приглашения присоединиться к Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Санду приводит NewTV.

В контексте этой инициативы Трампа президент Молдовы отметила, что ценит любые искренние попытки способствовать миру, но в то же время подчеркнула важность соблюдения международного права и территориальной целостности.

"Нет, я не получила приглашение. Что я думаю об этом Совете мира: конечно, я ценю любые искренние усилия, направленные на установление мира, но, конечно, мы должны учитывать международное право, уважение к территориальной целостности. Это то, на что я очень надеюсь, что будет учтено", – сказала она.

Документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали в четверг в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии. Кроме того, также присутствовали представители четырех европейских стран из-за пределов ЕС – Армении, Азербайджана, Турции и Косово.

Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.