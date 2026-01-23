Мерц вдячний Трампу за зміну позиції щодо Гренландії і тарифів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив полегшення з приводу оголошення президента США Дональда Трампа про відмову від введення додаткових мит на деякі європейські країни у зв'язку з можливою угодою щодо Гренландії.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Мерц висловив вдячність Трампу за зміну позиції щодо Гренландії і запровадження тарифів.

"Я дуже вдячний президенту Трампу за те, що він відмовився від своїх початкових планів щодо захоплення Гренландії. Я також вдячний йому за те, що він відмовився від введення додаткових мит 1 лютого", – заявив Мерц.

Водночас він додав, що "нам доведеться посилити стійкість і міцність Європейського Союзу".

"Європейський Союз, європейська частина НАТО, повинен бути здатний захищати себе", – підкреслив канцлер.

Він наголосив, що, незважаючи на прогрес, "ми все ще далекі від досягнення всього, чого нам потрібно досягти".

Крім того, ЄС повинен поліпшити свою конкурентоспроможність, резюмував Мерц.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

