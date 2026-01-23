Мерц благодарен Трампу за изменение позиции по Гренландии и тарифам

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил облегчение по поводу заявления президента США Дональда Трампа об отказе от введения дополнительных пошлин на некоторые европейские страны в связи с возможным соглашением по Гренландии.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Мерц выразил благодарность Трампу за изменение позиции по Гренландии и введению тарифов.

"Я очень благодарен президенту Трампу за то, что он отказался от своих первоначальных планов по захвату Гренландии. Я также благодарен ему за то, что он отказался от введения дополнительных пошлин 1 февраля", – заявил Мерц.

В то же время он добавил, что "нам придется усилить устойчивость и прочность Европейского Союза".

"Европейский Союз, европейская часть НАТО, должен быть способен защищать себя", – подчеркнул канцлер.

Он отметил, что, несмотря на прогресс, "мы все еще далеки от достижения всего, чего нам нужно достичь".

Кроме того, ЕС должен улучшить свою конкурентоспособность, резюмировал Мерц.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

