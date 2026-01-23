Укр Рус Eng

Зеленський розповів, яких кроків чекає від Європи у протидії РФ

Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 10:32 — Ірина Кутєлєва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у протидії Росії він чекає від Європи кроків щодо боротьби з "тіньовим флотом", а також посилення санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав під час онлайн-спілкування із журналістами.

Зеленський відзначив зусилля Європи щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією, зокрема, надання 90 млрд євро кредиту, а також спільні виробництва.

"Але танкери з російською нафтою, наприклад, весь цей рік вони ходили Європою. Вчора, правда, був такий один з небагатьох випадків, коли Франція зупинила танкер. Але до цього вже був один чи два рази, а потім відпускали. Треба дотиснути", – підкреслив він.

Крім того, за словами президента, необхідно посилювати санкції проти Росії, зокрема, обмежувати можливості їхнього обходу.

Зеленський розповів, що, обходячи санкції, Росія отримує з Європи, США і Тайваню компоненти до ракет і дронів, якими потім атакує Україну.

"І це треба зупинити. Як можна про це просто говорити роками. Бачите, ми порушуємо це питання вже не перший рік. І воно не дотискається, на жаль", – вказав він.

Також Зеленський вкотре наголосив на необхідності створення спільних європейських збройних сил.

"Ми зробили хороший крок щодо коаліції ("рішучих". – Ред.), а хочемо, але це тільки маленький крок. Знаєте, як перший крок дитини, а нам потрібні дорослі кроки вперед", – додав він.

Нагадаємо, в ході своєї промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Зеленський покритикував провал з початковим планом Європи щодо використання росактивів для репараційної позики Україні.

Він також закликав Європу "повністю зупинити" російську нафту, зокрема зупиняти танкери тіньового флоту РФ.

Зеленський
