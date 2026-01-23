Зеленский рассказал, каких шагов ожидает от Европы в противодействии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в противодействии России ожидает от Европы шагов по борьбе с "теневым флотом", а также усиления санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал во время онлайн-общения с журналистами.

Зеленский отметил усилия Европы по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, в частности, предоставление 90 млрд евро кредита, а также совместные производства.

"Но танкеры с российской нефтью, например, весь этот год они ходили по Европе. Вчера, правда, был один из немногих случаев, когда Франция остановила танкер. Но до этого уже был один или два раза, а потом отпускали. Надо дожать", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам президента, необходимо усиливать санкции против России, в частности, ограничивать возможности их обхода.

Зеленский рассказал, что, обходя санкции, Россия получает из Европы, США и Тайваня компоненты для ракет и дронов, которыми затем атакует Украину.

"И это нужно остановить. Как можно об этом просто говорить годами. Видите, мы поднимаем этот вопрос уже не первый год. И он не дожимается, к сожалению", – указал он.

Также Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость создания совместных европейских вооруженных сил.

"Мы сделали хороший шаг в отношении коалиции ("решительных". – Ред.), а хотим, но это только маленький шаг. Знаете, как первый шаг ребенка, а нам нужны взрослые шаги вперед", – добавил он.

Напомним, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский раскритиковал провал первоначального плана Европы по использованию росактивов для репарационного займа Украине.

Он также призвал Европу "полностью остановить" российскую нефть, в частности останавливать танкеры теневого флота РФ.