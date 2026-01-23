ЗМІ: Зеленський і Навроцький у неділю приїдуть до Литви

Президент України Володимир Зеленський і польський лідер Кароль Навроцький у неділю, 25 січня, перебуватимуть з візитом у Литві.

Цю інформацію агентству BNS підтвердили в польському посольстві, а також джерела, повідомляє "Європейська правда".

Президенти обох країн разом із лідером Литви Гітанасом Науседою братимуть участь у святкуванні річниці повстання 1863–1864 років, яке було спрямоване на звільнення народів Великого князівства Литовського та Королівства Польського від Російської імперії.

Це буде другий візит Кароля Навроцького до Литви, а Зеленський відвідає Литву вп'яте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Загалом це буде його сьомий візит до країни.

Раніше Навроцький заявив про плани провести зустріч зі своїм українською колегою Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся із Навроцьким. Польський президент тоді заявив, що питання національної пам’яті було одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Зеленський назвав хорошою першу двосторонню зустріч із польським колегою.