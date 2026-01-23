СМИ: Зеленский и Навроцкий в воскресенье приедут в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский и польский лидер Кароль Навроцкий в воскресенье, 25 января, будут находиться с визитом в Литве.

Эту информацию агентству BNS подтвердили в польском посольстве, а также источники, сообщает "Европейская правда".

Президенты обеих стран вместе с лидером Литвы Гитанасом Науседой примут участие в праздновании годовщины восстания 1863–1864 годов, которое было направлено на освобождение народов Великого княжества Литовского и Королевства Польского от Российской империи.

Это будет второй визит Кароля Навроцкого в Литву, а Зеленский посетит Литву в пятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В целом это будет его седьмой визит.

Ранее Навроцкий заявил о планах провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, 19 декабря Зеленский посетил Польшу, где встретился с Навроцким. Польский президент тогда заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Зеленский назвал хорошей первую двустороннюю встречу с польским коллегой.