Трамп вызвал возмущение заявлением, что войска НАТО избегали фронта в Афганистане

Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение среди британских парламентариев и ветеранов, заявив, что войска НАТО держались подальше от фронта в Афганистане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Президент США высказал свои комментарии в интервью Fox News, в котором он повторил свое мнение, что НАТО не поддержит США, если их об этом попросят.

"Мы никогда не нуждались в них. Они скажут, что отправили войска в Афганистан... и они это сделали, но они оставались немного позади, немного в стороне от линии фронта", – сказал он.

Его замечания вызвали осуждение со стороны всего политического спектра в Великобритании, а критики указали на 457 британских погибших в Афганистане и подчеркнули уклонение Трампа от военной службы во Вьетнаме.

Келвин Бейли, депутат от Лейбористской партии и бывший офицер Королевских ВВС, который служил вместе с американскими подразделениями специальных операций в Афганистане, сказал, что утверждение Трампа "не имеет ничего общего с реальностью, которую пережили те из нас, кто служил там".

Депутат-консерватор Бен Обес-Джекти, который служил в Афганистане капитаном Королевского Йоркширского полка, сказал, что "грустно видеть, как президент США так обесценивает жертвы нашей страны и наших партнеров по НАТО".

Тан Деси, председатель комитета по вопросам обороны Палаты общин, сказал, что комментарии президента США были "ужасными и оскорбляли наших храбрых британских военнослужащих, которые рисковали жизнью и здоровьем, чтобы помочь нашим союзникам, а многие из них принесли высшую жертву".

Председатель комитета по иностранным делам Эмили Торнберри назвала эти комментарии "гораздо большим, чем ошибкой" и "оскорблением" для семей погибших.

Стивен Стюарт, бывший солдат, писатель и журналист, сказал: "Комментарии Трампа столь же оскорбительны, сколь и неточны. Очень иронично, что человек, который, как утверждается, уклонился от призыва на войну во Вьетнаме, делает такие позорные заявления. Он пренебрег памятью сотен британских солдат, которые принесли высшую жертву в Афганистане, людей, которых мы называли друзьями и товарищами. Если бы он был человеком чести, он бы упал на колени и попросил прощения у семей погибших".

Трамп ранее подвергался критике за то, что уклонился от призыва на войну во Вьетнаме после того, как ему диагностировали костные шпоры в пятках – утверждение, вызвавшее значительные сомнения.

Всего за 20 лет конфликта в Афганистане погибли 3486 военнослужащих НАТО, из которых 2461 были военнослужащими США. Канада потеряла 165 человек, включая гражданских.

Дания, которая находится в конфликте с США из-за планов Трампа в отношении Гренландии, потеряла 44 военнослужащих в Афганистане, что является самым большим количеством на душу населения за пределами США.

США остаются единственной страной, которая применила статью 5 положения НАТО о коллективной безопасности, активированную после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою ранее отреагировала на заявления президента США в Давосе, где он также обвинил остальные страны НАТО в неблагодарности и выразил сомнение, что они пришли бы на помощь Штатам, если бы Америка сама нуждалась в помощи.

Дональд Трамп также заявил, что Соединенным Штатам стоило бы испытать НАТО на южной границе США, применив статью 5 Североатлантического договора.